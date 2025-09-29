Вперед в прошлое: какие кинопремьеры выйдут на экраны в октябре

В октябре на большие экраны выйдет фильм Артема Михалкова «Первый на Олимпе»

В октябре зрителям предстоит немного освежить в памяти как историю, так и прошлые фильмы. Однако полностью погружаться в воспоминания не придется — кинематографисты помогут разобраться. Лента Артема Михалкова «Первый на Олимпе» посвящена победе советских спортсменов, завоевавших первое олимпийское золото в 1952 году в Хельсинки. Фильм Бакура Бакурадзе «Лермонтов» показывает события, происходящие в последний день жизни поэта перед роковой дуэлью. А фантастическая лента «Трон: Арес», отправляющая зрителя в будущее, требует вспомнить детали предыдущих частей франшизы, последняя из которых выходила еще в 2010 году. О наиболее ожидаемых октябрьских премьерах рассказывают «Известия».

«Мир в огне»

2 октября

Фото: Кадр из к/ф «Мир в огне», реж. Дж.Дж. Перри, 2025 г.

Мощный солнечный выброс уничтожает всю цивилизацию на востоке планеты. В новом постапокалиптическом мире уцелевшие живут в постоянной угрозе, а контроль захватывают банды, сражающиеся за остатки материальных ценностей прошлого. Главный герой Джейк, сталкер с хорошей репутацией, занимается поиском культурных реликвий. Самым трудным заданием для него становится поиск оригинальной «Моны Лизы» в разрушенной Европе. Однако в процессе он осознает, что на самом деле ему предстоит куда более важная задача. Несмотря на умеренный по сегодняшним стандартам бюджет в 60 млн долларов, авторы фильма детально проработали визуальную сторону мира после катастрофы. Будь то стеклянные здания, обвитые плющом, или мародеры в старой полицейской форме — все проработано с любовью к деталям. Джейка играет рестлер и актер Дэйв Батиста, известный по ролям в «Риддике» и «Спектре». Его партнершей стала Ольга Куриленко — первая русскоязычная актриса, сыгравшая девушку Бонда. Также в картине снялся Сэмюел Л. Джексон, появляющийся в роскошном пальто и шапке цековского вида прямо посреди апокалипсиса.

«На посошок»

2 октября

Фото: Кадр из к/ф «На посошок», реж. Франческо Соссаи, 2025 г.

Два веселых друга пятидесяти лет — Карлобианка и Дориано — отправляются в импровизированное алкопутешествие по деревням недалеко от Венеции. Они хотят вернуться в юность, где было место и мелкому криминалу, и философским прозрениям. В одном из баров они сталкиваются с застенчивым студентом-архитектором Джулио и решают научить его легкости и умению наслаждаться жизнью. Вечер с новыми знакомыми становится для Джулио поворотным моментом. Несмотря на жанр комедии, режиссер Франческо Соссаи придал фильму глубину и искренность, превратив его в размышление о разнице между поколениями. Главные герои — вечные подростки, которые отказываются взрослеть, скрываясь за рюмками и шутками. Джулио, напротив, относится ко всему серьезно, но нуждается в том самом внутреннем драйве, который есть у его старших товарищей. В фильме, представленном в секции «Особый взгляд» в Каннах и на фестивале в Торонто, есть что обсудить.

«Первый на Олимпе»

9 октября

Фото: Кадр из к/ф «Первый на Олимпе», реж. Артём Михалков, 2025 г.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о жизни двукратного олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова. Переживший блокаду Ленинграда, он находит в спорте путь к новой жизни. Его тренеры, также прошедшие войну, помогают юному спортсмену восстановить силы и стремиться к новым вершинам. Для Тюкалова спортивная борьба становится не просто соревнованием, а настоящим боем за честь, где проигрывать нельзя. Главную роль исполнил Глеб Калюжный, удивительно похожий на молодого Тюкалова. Его спортивная карьера была настолько насыщенной, что могла бы лечь в основу целого сериала. В 1952 году на Олимпиаде в Хельсинки он добился первой в истории СССР золотой медали. Затем стал шестикратным чемпионом Европы, а позже тренировал сборную. После завершения карьеры посвятил себя искусству: его бюст Петра I украшает крейсер «Петр Великий», а его работы входят в мемориал на площади Победы в Петербурге. История, которую стоит знать каждому.

«Лермонтов»

16 октября

Фото: Кадр из к/ф «Лермонтов», реж. Бакур Бакурадзе, 2025 г.

Сюжет разворачивается утром 15 июля 1841 года у горы Машук в Пятигорске. Михаил Лермонтов и Николай Мартынов, ранее учившиеся вместе в юнкерской школе, готовятся к дуэли. Дружеские отношения давно сменились напряженными из-за язвительности поэта, не щадившего даже близких. Хотя историки считают, что никто из дуэлянтов не хотел смертельного исхода, выстрел оказался фатальным: Лермонтов погиб, а Мартынов до конца жизни оставался в уединении, терзаемый раскаянием. Режиссер Бакур Бакурадзе исследует корни конфликта. По некоторым мнениям, его фильм является своего рода ответом на ленту Николая Бурляева 1986 года, где дуэль трактовалась как метафизическая битва поэта с силами, враждебными России. Однако новое прочтение не всем пришлось по вкусу — из-за излишней драматизации и отсутствия дистанции герои выглядят чересчур трагично, словно живут в вечной тени своей участи, даже второстепенные персонажи не избежали театральной подачи. Лермонтов — безусловно, фигура значимая, но с момента тех событий прошло два века, и некоторый холодный взгляд был бы уместен.

«Трон: Арес»

16 октября

Фото: Кадр из к/ф «Трон: Арес», реж. Йоаким Рённинг, 2025 г.

Сегодня фантастика все чаще обращается не к космосу, а к цифровым мирам. Именно такой является вселенная «Трона», где программы наделены чувствами и умеют переходить между реальностью и виртуальностью. В этой вселенной правят жесткие правила, проходят бои, и именно оттуда приходит программа Арес — первая, кто попадет в наш мир как солдат. Первый фильм франшизы вышел в 1982 году, положив начало истории, предвосхитившей эру виртуальной реальности. Затем появились «Трон: Наследие» (2010), анимационные проекты и игры. Новую главу открывает режиссер Йоахим Реннинг, снявший «Бандиток» и «Малефисенту». Джаред Лето воплощает Ареса, а создатели вновь обещают высочайший уровень визуальных эффектов, ставший визитной карточкой серии.

«Горыныч»

23 октября

Фото: Кадр из к/ф «Горыныч», реж. Дмитрий Хонин, 2025 г.

Алексей Алехин, моряк российского флота, в ходе погружения в батискафе на дно Балтийского моря неожиданно оказывается в сказочном мире, где его ждут невероятные приключения. Ему предстоит стать приемным отцом маленькому дракону по имени Горыныч, вылечить больного князя Филимона, победить неуязвимого силача Бамбулу, а также спасти королевство от заговоров и нападений. Ну и, конечно, добиться любви прекрасной принцессы. Впрочем, у Алехина есть помощники — верные товарищи и, конечно, дракон. Александр Петров, недавно сыгравший в «Кракене», органично смотрится и в роли сказочного героя. В отличие от других персонажей, актеры которых выглядят так, словно оказались на утреннике после новогоднего корпоратива. Князь — добряк, но недалекий, силач — будто артист с амбициями, темные силы — переигрывают, а принцесса и вовсе не понимает шуток героя.

— А тебя дома ждет кто-нибудь?

— Ипотека меня ждет!

— «Это кто, девушка твоя?

Родители точно посмеются.