«Жизнь в испытание»: принц Уильям выпил пива и рассказал про самый тяжелый год

Daily Mail: Принц Уильям назвал 2024 год был самым тяжелым в его жизни

Старший наследник британского престола, принц Уэльский Уильям, в интервью канадскому актеру Юджину Леви поделился, какой год стал для него наиболее трудным. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Леви побеседовал с принцем во время съемок нового тревел-проекта. В рамках программы Уильям провел актера по Виндзорскому замку, а затем пригласил его на бокал пива. Актер с энтузиазмом принял предложение.

Во время неформального разговора в пабе принц рассказал о личных переживаниях.

«Я бы сказал, что 2024 год был самым тяжелым в моей жизни. Знаете, жизнь посылается нам в испытание. И умение преодолевать эти испытания делает нас такими, какие мы есть», — признался Уильям.

Как отмечает <em>Daily Mail</em>, под «трудностями» принц имел в виду болезни, с которыми столкнулись его близкие: у его супруги Кейт Миддлтон и короля Карла III был диагностирован рак. Еще в ноябре прошлого года Уильям упоминал, что 2024-й стал для него особенно непростым.

