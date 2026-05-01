Умерла актриса сериала «Моя прекрасная няня» Евгения Пресникова

В возрасте 86 лет умерла актриса Евгения Пресникова

Заслуженная артистка РСФСР Евгения Пресникова скончалась на 87-м году жизни. Она долгие годы служила в Центральном детском театре, который сегодня известен как РАМТ. О ее смерти сообщило сообщество «ТЕАТР. Спектакли. Новости культуры» в социальной сети «ВКонтакте».

В некрологе коллеги подчеркнули, что утрата стала тяжелым ударом для всех, кто знал актрису и работал с ней. Там также говорится о ее особой сценической природе, редкой глубине и верности профессии.

«От потрясения трудно подобрать слова… Вся ее жизнь была подчинена служению одному-единственному театру, начавшемуся еще в легендарную эпоху Анатолия Эфроса. Актриса до последней клеточки», — говорится в некрологе.

Евгения Михайловна появилась на свет 27 сентября 1939 года. Она окончила Школу-студию МХАТ и практически всю свою творческую жизнь посвятила сцене и кино.

За годы работы актриса снялась примерно в 86 проектах. Среди них зрители особенно часто вспоминают «Следствие ведут знатоки», «Каменская», «Таксистка», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Интерны», «Фурцева», «Все умрут, а я останусь», «Любовница» и другие известные ленты и сериалы.

Супруг актрисы, Заслуженный артист России Виктор Лакирев, которому сейчас 91 год, также связан с актерской профессией и появлялся в таких проектах, как «Кулагин и партнеры», «Воронины», «Папины дочки» и ряде других телевизионных сериалов.

