В Новосибирской области загорелся торговый центр

Андрей Черненко
Огонь охватил кровлю и распространился внутри здания.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Подгорчук; 5-tv.ru

В Искитиме Новосибирской области загорелся торговый центр «Апельсин». Огонь охватил кровлю и интенсивно распространился внутри здания. По предварительным данным, площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров.

В тушении участвуют более восьмидесяти человек и двадцать семь единиц техники. На месте работают специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области и штаб пожаротушения. Для обеспечения водой прибыл пожарный поезд.

По последней информация от МЧС Новосибирской области, пожар локализован, но пока не потушен. О пострадавших не сообщается.

Прежде в Махачкале загорелась квартира на мансардном этаже жилого дома. В спасательном ведомстве отметили, что площадь горения кровли достигла 600 квадратных метров. В результате инцидента жертв и пострадавших нет, все находившиеся в здании были эвакуированы.

