Спокойствие и бамбук: в Московском зоопарке показали день панды Катюши

|
Лилия Килячкова
Поведение подрастающей любимицы публики очень напоминает повадки ее матери Дин-Дин.

Фото, видео: © РИА Новости/Анна Раткогло; Telegram/Светлана Акулова/svetlanaakulova1; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Панда Катюша из Московского зоопарка проводит свои будни в максимально спокойном и размеренном ритме. Об этом рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале.

Акулова отметила, что поведение подрастающей любимицы публики очень напоминает повадки ее матери Дин-Дин, которая также предпочитает обедать без лишней суеты.

«Сегодня Катюша никуда не спешит! Настроение — „мама Дин-Дин“: без спешки, без суеты, вся в обеденных размышлениях», — поделилась наблюдениями Акулова.

На кадрах видно, как Катюша сначала медленно и с предельной осторожностью спустилась со своей деревянной лежанки, после чего переместилась в уличную часть вольера, где принялась неторопливо поедать стебли бамбука под прицелом камер многочисленных гостей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития Московского зоопарка. Запланировано открытие вольерных комплексов для панды Катюши (на старой территории в зоне «Круг катания») и золотистых курносых обезьян, а также начало первого этапа реконструкции исторической территории зоопарка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.80
-0.08 88.64
0.86
Типичный Овен — миф: астролог раскрыла правду об огненном знаке зодиака

Последние новости

22:59
Лавров обсудил с Аракчи вопросы пропуска российских судов через Ормузский пролив
22:36
В Новосибирской области загорелся торговый центр
22:35
В Берлине прошел масштабный митинг против политики Фридриха Мерца
22:08
Спокойствие и бамбук: в Московском зоопарке показали день панды Катюши
21:41
Белый дом заявил, что война с Ираном закончена
21:14
Умерла актриса сериала «Моя прекрасная няня» Евгения Пресникова

Сейчас читают

Умерла актриса сериала «Моя прекрасная няня» Евгения Пресникова
Вертолет Ми-8Т произвел жесткую посадку в Республике Коми: стали известны детали
«Экстренная»: продюсер раскрыл детали операции Волочковой в Германии
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео