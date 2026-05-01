Спокойствие и бамбук: в Московском зоопарке показали день панды Катюши

Фото, видео: © РИА Новости/Анна Раткогло; Telegram/Светлана Акулова/svetlanaakulova1; 5-tv.ru
В Московском зоопарке показали размеренный день панды Катюши
Панда Катюша из Московского зоопарка проводит свои будни в максимально спокойном и размеренном ритме. Об этом рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале.
Акулова отметила, что поведение подрастающей любимицы публики очень напоминает повадки ее матери Дин-Дин, которая также предпочитает обедать без лишней суеты.
«Сегодня Катюша никуда не спешит! Настроение — „мама Дин-Дин“: без спешки, без суеты, вся в обеденных размышлениях», — поделилась наблюдениями Акулова.
На кадрах видно, как Катюша сначала медленно и с предельной осторожностью спустилась со своей деревянной лежанки, после чего переместилась в уличную часть вольера, где принялась неторопливо поедать стебли бамбука под прицелом камер многочисленных гостей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития Московского зоопарка. Запланировано открытие вольерных комплексов для панды Катюши (на старой территории в зоне «Круг катания») и золотистых курносых обезьян, а также начало первого этапа реконструкции исторической территории зоопарка.
