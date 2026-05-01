Четверо детей погибли в массовом ДТП на Урале

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 31 0

Водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего врезался сразу в три машины.

Сколько человек пострадало в массовом ДТП на Урале

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло массовое ДТП, в результате которого погибли четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Renault на большой скорости не справился с управлением на мокрой трассе. Машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Toyota.

От удара Renault отбросило под грузовик MAN, а затем в Opel. В итоге иномарка загорелась.

«Известно, что в автомобиле Renault находились пять человек, четверо из которых погибли. По предварительным данным, погибшие являются несовершеннолетними», — сказано в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Еще одну пассажирку 2009 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии. Также помощь врачей потребовалась мужчине и женщине, которые находились в Toyota. Остальные участники аварии не пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ленинградской области случилось ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали 19 человек, включая двоих детей — четырехлетнюю девочку и двенадцатилетнего мальчика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.80
-0.08 88.64
0.86
Последние новости

21:14
Умерла актриса сериала «Моя прекрасная няня» Евгения Пресникова
20:48
Четверо детей погибли в массовом ДТП на Урале
20:19
Захарова заявила, что Зеленский предал своего деда
19:56
Как защитить квартиру от кражи? Инструкция для тех, кто уезжает в отпуск
19:46
«Чем сложнее, тем лучше»: почему Александр Петров не боится самых тяжелых ролей
19:33
«Экстренная»: продюсер раскрыл детали операции Волочковой в Германии

Сейчас читают

«Экстренная»: продюсер раскрыл детали операции Волочковой в Германии
Стало известно состояние Николая Дроздова на фоне слухов о болезни
Мошенники придумали новый способ обманывать россиян
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео