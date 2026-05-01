Белый дом заявил, что война с Ираном закончена

AP: Белый дом уведомил Конгресс США, что война с Ираном закончена

Белый дом официально уведомил Конгресс США о том, что военная операция против Ирана считается завершенной. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Соответствующее письмо президент США Дональд Трамп направил спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

«Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», — говорится в документе.

История конфликта

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля 2026 года. США и Израиль начали совместную масштабную операцию против Ирана, нанося удары по военным и гражданским объектам республики.

Во время атак погибли тысячи мирных жителей, в том числе дети. Кроме того, было уничтожено высшее руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

Тегеран ответил на действия Вашингтона и Иерусалима массированными ударами по Тель-Авиву и американским военным базам в регионе. В конфликт быстро оказались втянуты соседние государства, включая Ирак, Катар и ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава иранского МИД Аббас Аракчи утверждает, что военные действия на Ближнем Востоке обошлись США в 100 миллиардов долларов (более семи триллионов рублей. — Прим. ред.).

