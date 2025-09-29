Успеть до 22: украинская молодежь бежит из страны
Особенно это качается представителей сильного пола.
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Stroh; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Times: украинская молодежь бежит из страны
Украинская молодежь массово бежит из страны. Как пишет The Times, у каждого мужчины до 22 лет, по сути, осталось только два варианта — отправиться в окопы или уехать из страны. И в этом им как раз помогает новый закон — разрешающий временный выезд за границу.
Причем Киев пытается представить меру, как способ поддержать демографическую ситуацию в стране. Якобы так молодые люди могут выезжать на работу или учебу — и иногда приезжать обратно на Украину.
Однако молодежь, насмотревшись на повальную мобилизацию и зверства ТЦК, возвращаться из-за рубежа не собирается.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
53%
Нашли ошибку?