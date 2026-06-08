На Украине массово отчисляют студентов с отсрочками

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 51 0

За период с начала конфликта заметно выросло число мужчин старше 25 лет, обучающихся в колледжах и вузах.

На Украине массово отчисляют студентов с отсрочками

Фото: www.globallookpress.com/Vyacheslav Madiyevskyy

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В 2025 году на Украине по итогам проведенных проверок из учебных заведений были отчислены около 30 тысяч студентов, имевших отсрочку от службы. Об этом сообщил изданию «Телеграф» глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак.

Он отметил, что проблема отсрочек остается значительной. По его словам, за период с начала конфликта заметно выросло число мужчин старше 25 лет, обучающихся в колледжах, вузах, а также в аспирантуре и докторантуре и использующих этот статус для получения отсрочки от службы.

Гурак привел данные, согласно которым в образовательной системе страны в среднем числилось около 30 тысяч студентов-мужчин старше 25 лет. При этом, по состоянию на 1 мая, общее число таких учащихся достигло примерно 230 тысяч.

Также он добавил, что проверки и отчисления продолжались и в 2026 году, однако точные цифры пока не подведены, так как необходимо дождаться завершения экзаменационного периода. После этого будут сформированы новые статистические данные.

По словам главы ведомства, основная задача службы заключается в контроле качества обучения и проверке фактического присутствия студентов. Он подчеркнул, что выявленные данные указывают на серьезные проблемы с посещаемостью и реальным участием части учащихся в образовательном процессе.

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