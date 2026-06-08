Дачные хитрости: как без труда вырастить крупный лук

Причиной мелких луковиц названо появление стрелок

Небольшая грядка лука есть у каждого огородника, однако не все дачники знают, как правильно ухаживать за столь прихотливой зеленью, чтобы вырастить крупные луковицы. Подробнее об этом читайте в материале 7Дней.ru.

Самое главное — не дать луку впадать в стресс. Дело в том, что чаще всего мелкие луковицы — следствие стрелок. Они представляют собой цветоносы, которые растение использует для размножения. С момента их появления все силы лука уходят на поддержание рода, в связи с чем рост «основного продукта» сильно замедляется.

Как правило, стрелки появляются из-за плохих условий: резкие перепады температур, воздействие холода, засуха или, наоборот, чрезмерная влага. Чтобы лук не страдал от стресса и не выпускал стрелки, дачникам достаточно скорректировать уход за зеленью. Не менее важно выбрать правильное время посадки. Лучше всего подойдет поздняя весна: чем теплее грунт при посадке, тем ниже вероятность появления стрелок.

Кроме того, важно правильно подходить к отбору севка. Качественные семена должны быть сухими с плотной блестящей шелухой. При этом не стоит сажать крупные луковицы. Вероятность того, что в будущем они дадут стрелки, высока. Также сажать лук также следует во влажную почву.

Холод, засуха и чрезмерное увлажнение — негативно влияют на будущий урожай. До середины июля при отсутствии дождей поливать грядку нужно один-два раза в неделю. За две-три недели до сбора лука стоит прекратить увлажнять почву. Если стрелки появились, то необходимо как можно скорее их убрать. Так, питательные вещества продолжат и дальше поступать в луковицу.

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