«Зеленое пастбище»: умершая на 2,5 минуты американка увидела загробный мир

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Женщина заявила, что ей удалось «поговорить» с Богом.

На что похож загробный мир

Фото: www.globallookpress.com/Yuliia Ovsiannikova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

DM: Умершая на 2,5 минуты американка сравнила загробный мир с пастбищем

Жительница Техаса Триша Баркер заявила, что после автокатастрофы пережила двухминутную остановку сердца и увидела «иной мир». Ее историю приводит издание Daily Mail.

Инцидент произошел, когда Баркер было 21 год. В результате аварии она получила множественные переломы и внутренние травмы. Операцию пришлось отложить почти на 17 часов из-за отсутствия медицинской страховки.

По словам женщины, на операционном столе она ощутила, что покидает собственное тело. Позже врачи сообщили ей о клинической смерти, длившейся около 2,5 минуты.

«Я увидела светлых существ позади хирургов. Они состояли из серебристо-белого, золотого, желтого и синего цветов. Они были андрогинными: ни мужчины, ни женщины», — цитирует Баркер издание.

Она утверждает, что могла проходить сквозь стены и вскоре оказалась на «зеленом пастбище», где встретила своего умершего деда, а затем ощутила присутствие бога.

«Это было как вибрация, которую невозможно отрицать. Это не что иное, как чистая любовь», — сказала женщина.

Баркер добавила, что ей удалось «поговорить» с Богом. В том разговоре, по ее словам, прозвучало, что ее призвание — преподавать. После операции она стала учительницей и уверовала в бога.

Ранее сообщалось о похожем случае с жительницей Великобритании Стеллой Ральфини, которая рассказывала, что во время клинической смерти в подростковом возрасте видела перед глазами всю свою жизнь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

Последние новости

11:24
Время на любимое хобби: какой период жизни россияне считают самым счастливым
11:17
«Зеленое пастбище»: умершая на 2,5 минуты американка увидела загробный мир
11:11
«Спасибо за поддержку»: Егор Крид обратился к Джейсону Деруло
10:58
Не идут на уступки: танковые колонны ЦАХАЛ продвигаются к центру Газы
10:41
На Западе сравнили обстановку в Европе с преддверием Первой мировой войны
10:39
Эмоциональный инцест? Почему мама не должна быть лучшей подругой ребенку

Сейчас читают

«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к войне с Россией
Умерла 46-летняя Ирина Синецкая, чемпионка мира и Европы по боксу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год