«Зеленое пастбище»: умершая на 2,5 минуты американка увидела загробный мир

DM: Умершая на 2,5 минуты американка сравнила загробный мир с пастбищем

Жительница Техаса Триша Баркер заявила, что после автокатастрофы пережила двухминутную остановку сердца и увидела «иной мир». Ее историю приводит издание Daily Mail.

Инцидент произошел, когда Баркер было 21 год. В результате аварии она получила множественные переломы и внутренние травмы. Операцию пришлось отложить почти на 17 часов из-за отсутствия медицинской страховки.

По словам женщины, на операционном столе она ощутила, что покидает собственное тело. Позже врачи сообщили ей о клинической смерти, длившейся около 2,5 минуты.

«Я увидела светлых существ позади хирургов. Они состояли из серебристо-белого, золотого, желтого и синего цветов. Они были андрогинными: ни мужчины, ни женщины», — цитирует Баркер издание.

Она утверждает, что могла проходить сквозь стены и вскоре оказалась на «зеленом пастбище», где встретила своего умершего деда, а затем ощутила присутствие бога.

«Это было как вибрация, которую невозможно отрицать. Это не что иное, как чистая любовь», — сказала женщина.

Баркер добавила, что ей удалось «поговорить» с Богом. В том разговоре, по ее словам, прозвучало, что ее призвание — преподавать. После операции она стала учительницей и уверовала в бога.

Ранее сообщалось о похожем случае с жительницей Великобритании Стеллой Ральфини, которая рассказывала, что во время клинической смерти в подростковом возрасте видела перед глазами всю свою жизнь.

