В Архангельске отчисленный студент напал с ножом на педагогов колледжа

Житель Архангельска напал на двух сотрудников колледжа, в результате пострадавшие получили ножевые ранения. По предварительным данным, 18-летний злоумышленник ранее учился в данном колледже и был отчислен. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „а, и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ», —говорится в сообщении ведомства.

Нападавший задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Пострадавшие женщины были госпитализированы. По данным РИА Новости, у одной из них проникающее ранение в грудь. Но жизни обеих женщин ничего не угрожает.

Следователи проводят осмотр места происшествия и другие следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшедшего. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы

