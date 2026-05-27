«Мы пытались шутить»: Юлия Снигирь о жутких сценах в «После Фишера. Инквизитор»

Лилия Килячкова
Актриса рассказала, как проходила работа над новым проектом и почему на площадке часто спасал юмор.

Актриса Юлия Снигирь рассказала, что на съемках сериала «После Фишера. Инквизитор» было много жутких сцен. Впечатлениями от работы в проекте артистка поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере детективного триллера «После Фишера. Инквизитор».

«Постоянно какие-то заброшенные заводы, леса, что-то такое страшное. Иногда неприятное. <…> Я боюсь какой-то спойлер выдать, поэтому лучше я не буду касаться каких-то подробностей», — сказала Юлия.

По словам актрисы, она сильно эмоционально вкладывалась в процесс, и ей самой неоднократно становилось жутко. Чтобы разбавить мрачную обстановку на площадке, актеры шутили.

«Часто ты стараешься абстрагироваться, но мы постоянно пытались шутить, если честно, на площадке. Вот Саша (Александр Петров. — Прим. ред.) может подтвердить», — поделилась Снигирь.

«После Фишера. Инквизитор» — третий сезон российского детективного триллера «Фишер». Он представляет собой криминальную драму с элементами психологического триллера, основанную на реальных событиях. В новом сезоне к касту присоединились Александр Петров, Юлия Снигирь, Полина Гухман, Игорь Миркурбанов, Таисья Калинина и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что режиссер-постановщик детективного сериала «После Фишера. Инквизитор» Ольга Френкель получила предложение руки и сердца прямо на премьере своей картины.

