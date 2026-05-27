«Плачу каждый раз»: Бузова показала реакцию матери на новость о беременности

Будущая бабушка не смогла сдержать слез после неожиданного признания дочери.

Младшая сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна Бузова опубликовала видео, на котором запечатлена реакция ее матери на известие о скором пополнении в семье. Как сообщил портал 7Дней.ру, Анна находится на третьем триместре беременности и впервые готовится стать матерью.

На кадрах видно, как Анна приезжает к матери в одну из районных поликлиник Санкт-Петербурга, где та работает заместителем главного врача. Будущая мама вручила Ирине Александровне корзину с цветами и записку с сообщением о том, что она вскоре станет бабушкой.

Прочитав послание, женщина не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Анна позже призналась подписчикам, что сама каждый раз переживает этот момент заново при просмотре записи.

«Мамулик, я тебя очень сильно люблю! Ты станешь самой лучшей бабушкой. Плачу каждый раз, когда пересматриваю», — призналась сестра певицы.

По словам сестры телеведущей, новость о беременности растрогала и Ольгу Бузову. О скором появлении ребенка артистка узнала во время обмена новогодними подарками. Анна передала сестре коробку с детскими пинетками. Сначала певица решила, что речь идет о пожелании ей самой стать матерью в будущем, однако затем обнаружила записку, в которой говорилось, что уже в 2026 году она станет тетей.

Анна Бузова состоит в отношениях с бизнесменом Константином Штрыкиным. Пара вместе более 15 лет, однако официально отношения не оформляла.

Ранее 5-tv.ru писал, что Олег Шепс сделал предложение своей возлюбленной. До этого эзотерик предпочитал не раскрывать подробности личной жизни.

