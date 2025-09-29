Додон: Оппозиция опротестовала результаты парламентских выборов в Молдавии

Оппозиция Молдавии официально опротестовала результаты парламентских выборов, состоявшихся 28 сентября 2025 года. Об этом сообщил экс-президент страны и лидер Партии социалистов Игорь Додон во время митинга оппозиции у парламента.

«До тех пор, пока все жалобы не будут рассмотрены, мы не признаем никаких выборов, потому что нужно дождаться результатов рассмотрения жалоб», — сказал он.

Додон отметил, что у каждого избирательного конкурента есть право подавать жалобы, которые в установленном порядке рассматриваются сначала в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), затем в судах и в Конституционном суде. По его словам, оппозиция намерена пройти весь этот процесс.

Он уточнил что властям Молдавии «рано радоваться» из-за недовольства и страха граждан.

Основной оппозиционный блок — Патриотический блок — набрал 49,54% голосов. Правящая партия «Действие и солидарность» президента Майи Санду достигла результата в 50,16%.

После объявления предварительных итогов оппозиция провела стихийный митинг у здания ЦИК, а также объявила мирный протест, запланированный на 29 сентября в центре Кишинева. Додон призвал все оппозиционные партии поддержать эту акцию протеста для отстаивания «победы» внутри страны.

Оппозиционные лидеры заявляют, что до 20% избирателей были запуганы, чтобы не участвовать в голосовании, а также говорят о предполагаемом вмешательстве и давлении со стороны властей. Это включает в себя уменьшение количества участков в России и Приднестровье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на парламентских выборах в Молдавии было зафиксировано 236 нарушений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.