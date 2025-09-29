Зеленский нахамил Лукашенко в ответ на предложение о мирном соглашении

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Украинский лидер заявил, что его белорусский коллега «живет в своем мире».

Как Зеленский нахамил Лукашенко

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Варшавском форуме по вопросам безопасности резко отреагировал на слова Александра Лукашенко о возможном мирном урегулировании конфликта на Украине.

«Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире», — сказал Зеленский, комментируя заявление президента Белоруссии о предложениях России, якобы поддержанных США.

Ранее в конце сентября Лукашенко, возвращаясь с переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил, что существует ряд «хороших предложений» для урегулирования украинского конфликта. По его словам, эти инициативы были озвучены и услышаны даже президентом США Дональдом Трампом.

Заявления белорусского лидера прозвучали после его визита в Москву, где обсуждались перспективы переговорного процесса. Минск традиционно позиционирует себя как площадку для мирных инициатив и контактов между сторонами конфликта.

Украина в процессе мирного урегулирования может потерять около пятой части своих земель. Такое мнение выразил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр, его слова приводит портал Telex.

«Теперь Украине придется отдать пятую часть своей территории. Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», — отметил дипломат.

По словам Мадьяра, происходящее сегодня с Украиной имеет параллели с прошлым Венгрии. Он напомнил, что после Первой мировой войны его стране пришлось принять крайне тяжелые условия и в итоге сохранить лишь треть прежних территорий.

