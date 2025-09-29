Певец Шарлот хочет обжаловать решение суда о его переводе из колонии-поселения

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Ранее интернет-звезду осудили за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.

Фото: © РИА Новости/Сергей Тарасов

В начале октября в Самаре состоится заседание, на котором рассмотрят апелляцию певца Эдуарда Шарлота на решение о его переводе из колонии-поселения в исправительное учреждение общего режима. Об этом 5-tv.ru сообщили в суде.

На данный момент некогда известный интернет-артист находится в СИЗО. Певец, как уточнил его отец, ждет судебного разбирательства. Поводом для подачи жалобы стало решение Центрального районного суда Тольятти, который отклонил ходатайство защиты и оставил в силе решение о переводе в колонию общего режима. Основанием для этого послужили нарушения правил поведения, допущенные Шарлотом во время прибывания в колонии-поселения.

В 2023 году Эдуард выложил в сеть провокационное видео. В нем артист сжег российский паспорт, а также заявил, что больше не считает себя гражданином РФ, поэтому решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в страну. Его задержали.

Позже состоялся суд. В последнем слове Эдуард попросил прощения за свои глупые выходки. В итоге его осудили за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Артиста приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения. По другим эпизодам, включавшим в себя обвинение в экстремизме, уголовное преследование было прекращено. Кроме того, Шарлота исключили из списка террористов.

