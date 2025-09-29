Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции против пыток

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Решение было предварительно одобрено Советом Федерации.

Путин подписал

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин подписал указ о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — отмечено в опубликованном документе.

Решение было предварительно одобрено Советом Федерации 24 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин утвердил указ, запускающий осеннюю призывную кампанию 2025 года. Согласно тексту указа, с 1 октября по 31 декабря 2025 года будет осуществлен призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе и подлежат призыву. В Вооруженные силы предполагается призвать 135 тысяч человек.



