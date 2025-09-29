Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в 100% на импортную кинопродукцию

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

По словам американского лидера, кинобизнес был украден из Соединенных Штатов другими странами.

Трамп: кинобизнес был украден из США другими странами

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Паршин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США пообещали ввести пошлины на все фильмы, снятые за пределами страны. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth.

По словам президента, бизнес по производству фильмов был украден из США другими странами как «конфетка у ребенка».

«Наш кинобизнес был украден у Соединенных Штатов Америки другими странами, прямо как „конфетка у ребенка“. Калифорния, со своим слабым и некомпетентным губернатором, пострадала особенно сильно!» — говорится в публикации американского лидера.

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему придерживается желания и сохраняет политическую волю для того, чтобы помочь в урегулировании конфликта на Украине.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что Трамп в настоящий момент в большей степени исходит из позиции, которую озвучил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

Последние новости

17:38
Отравленный алкоголь могли разливать в поселке Трубников Бор в Ленобласти
17:22
«Мохнатый метеорит»: волосатый объект упал и разгромил ферму в Аргентине
17:16
Владимир Путин подписал закон о присвоении воинских званий добровольцам
17:04
Актер Сергей Городничий впервые стал отцом
16:59
В Чувашии при задымлении в жилом доме пострадали 18 человек
16:52
Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в 100% на импортную кинопродукцию

Сейчас читают

«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к войне с Россией
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
Эмоциональный инцест? Почему мама не должна быть лучшей подругой ребенку
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год