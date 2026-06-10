«Всеобщая любимица»: Паршин назвал смерть Чурсиной огромной потерей для страны

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 56 0

Актриса умерла в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Сергей Паршин назвал смерть Людмилы Чурсиной потерей для всей страны

Смерть народной артистки СССР Людмилы Чурсиной стала потерей для всей страны. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил народный артист России Сергей Паршин.

Актер, которому посчастливилось работать вместе с артисткой на сцене Александринского театра, признался, что Людмила Чурсина была уникальным человеком, которого искренне любила вся страна.

«Эта потеря не только для меня, но и для всех. Потеря для всех зрителей, для всей нашей страны, потому что она была всеобщей любимицей. Господь Бог дал ей все: и талант, и божественную красоту, и дар радовать зрителя, что она на протяжении своей жизни делала не только в кино, но и в театре. Каждая работа ее — это шедевр», — сказал Паршин.

Артист также подчеркнул, что Чурсина навсегда останется в памяти тех, кто ее любил. Он принес соболезнования близким актрисы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Людмила Чурсина ушла из жизни 10 июня в возрасте 84 лет, а причиной стала продолжительная болезнь. В окружении актрисы уточнили, что в течение года она боролась с раком.

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