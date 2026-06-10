Три развода, 13 расставаний и ни одного ребенка: роковая любовь Людмилы Чурсиной

Три мужа, три сценария и ни одного хэппи-энда. Режиссер, океанолог, сын генсека ЦК КПСС — каждый оставил свой шрам, но ни один не остался рядом.

Семнадцать лет с первым, два года со вторым, четыре с третьим — и тринадцать расставаний, после которых актриса Людмила Чурсина дала себе слово больше не выходить замуж, чтобы больше никогда не сталкиваться с такой болью.

Любовь, выросшая из работы

Биография и личная жизнь актрисы Людмилы Чурсиной, любовь, романы, мужья. Фото: © РИА Новости/Лев Иванов

Первым мужем актрисы стал Владимир Фетин. Их история началась внутри кино: он был уже известным режиссером, она — молодой актрисой, стремительно входящей в профессию.

Все начиналось романтично. К актрисе из Ленинграда в Москву летели любовные письма, робкие личные встречи случались, лишь когда она приезжала на озвучивание фильма. Вскоре звезда перебралась к драматургу в город на Неве и вышла за него замуж.

«Наш роман начался на съемках фильма «Донская повесть». С моей стороны это не было любовью с первого взгляда, скорее уважением. Я постепенно узнавала человека и влюблялась в него. Фетин был очень добрым. К тому же природа щедро одарила его умом и талантом, а для меня в мужчине нет ничего более завораживающего. А еще у него были потрясающе красивые по пластике, форме и нервности мужские руки — я на это всегда особое внимание обращала. Подобные руки я видела только у Олега Янковского…

Когда мы встретились с Фетиным, он уже был холостяком. Так что зря мне ставят в упрек, мол, молодая да ранняя разбила семью известного режиссера. Это не так. Поначалу мы жили в разных городах: я — в Москве, он — в Ленинграде. Скучали очень и каждый день писали друг другу письма. А как только у меня выдавалась свободная минутка, я садилась в общий вагон и мчалась в Ленинград, чтобы хотя бы полдня побыть с Володей. Мы не могли друг без друга, это было очевидно. После скромной регистрации я переехала в Ленинград и стала работать на «Ленфильме». Пришлось расстаться с Театром Вахтангова, где я проработала три года и достаточно была занята в репертуаре.

Владимир снимал меня в своих фильмах, и я благодарна ему за великолепные роли. Он знал, на какие рычажки нужно нажать, чтобы я раскрылась. Если были трудные сцены, ставил мою любимую Шестую симфонию Чайковского. Когда я входила в павильон, там звучала именно эта музыка. Иногда он применял другие методы — заводил, злил меня. Я на это остро реагировала и после таких встрясок хорошо играла», — рассказывала актриса в интервью 7Дней.

В этом браке было и совместное творчество, и постепенное нарастание разрывов. Проблемой был алкголизм Фетина, который начинал пить, стоило Чурсиной оставить его в одиночестве.

«Я пыталась вместе с ним выпивать, думала, это его напугает, — признавалась актриса в программе „Судьба человека“. — Но не помогло. Тринадцать раз я, к сожалению, уходила, пока в какой-то момент не поставила точку: всякому терпению наступает конец», — признавалась актриса.

Оказавшись на грани отчаяния, Людмила Алексеевна хотела свести счеты с жизнью. От гибельного шага ее спас незнакомый таксист, который довез актрису до дома — позже она благодарила Бога за ту судьбоносную встречу.

«Окончательно мои мозги встали на место после одной встречи. В очередной раз мы поссорились с Фетиным. Повод на этот раз был какой-то пустячный, бытовой. Но я воспринимала все близко к сердцу. Так накрутила себя, что из дома выскочила, так сказать, с лицом по земле и ощущением, что жизнь кончена. Мне нужно было на «Ленфильм». Я туда и направилась. В арке столкнулась с мужчиной.

Инвалид, без ног. Половина тела на доске с подшипниками. Крупные плечи, торс, мощные руки, львиная голова со светлой шевелюрой и огромные синие глаза. Он был ниже всех, но с любопытством и неподдельным интересом рассматривал людей… Мы встретились глазами, и я почувствовала: он все обо мне и моем состоянии понял.

Уверена, он подумал: «Молодая, красивая, здоровая, известная. И что же ее могло привести в такое отчаяние? Разве кто-то умер?» Я быстро отвела глаза. Мне стало неловко за себя. Этот случайный взгляд на всю жизнь научил меня не делать трагедии из своих маленьких проблемок, которые мы в своей голове выращиваем до огромных размеров. Тогда я четко осознала — если все живы, значит, нет никакой беды», — рассказывала актриса.

Спустя 17 лет брака последовал развод, но Чурсина продолжала опекать бывшего мужа: приносила лекарства, покупала новые тапочки. А однажды в Риге, во время съемок, актрису внезапно потянуло в Ленинград. Приехав, она узнала, что бывший супруг умер… произнеся перед смертью ее имя.

Короткая надежда на спокойствие

Биография и личная жизнь актрисы Людмилы Чурсиной, любовь, романы, мужья. Фото: Мастюков Валентин/ТАСС

Вторым мужем Чурсиной стал океанолог Владимир Залитис. На фоне первого, эмоционально насыщенного и творчески переплетенного союза, этот брак казался попыткой другой жизни — более тихой, менее зависимой от публичности и профессионального давления.

Но спокойствие оказалось иллюзией другого рода. Экспедиции, разъезды, разный ритм жизни постепенно превратили их союз в редкие пересечения. Этот брак оказался коротким и длился всего два года.

И если первый брак был про слияние профессии и чувств, то второй — про попытку разделить их. Но и это не стало решением.

Главная любовь, не ставшая опорой

Биография и личная жизнь актрисы Людмилы Чурсиной, любовь, романы, мужья. Фото: www.globallookpress.com/Anton Belitsky

Позже, в кругу общих знакомых, актриса встретила скромного парня в очках — его звали Игорь. На вечеринке все веселились и танцевали, а он молчал в стороне.

После вечера кавалер вызвался проводить Людмилу домой и напросился на ее спектакль. И только когда поклонник заказал билет на фамилию «Андропов», Чурсина поняла: ее новый знакомый — сын самого генсека ЦК КПСС.

Он оказался начитанным, чутким, писал прекрасные стихи и в итоге покорил звезду. Свадьба кинодивы и дипломата вызвала шквал грязных пересудов: Людмиле Алексеевне уже исполнилось 42, она носила звание народной артистки, и недоброжелатели решили, что этого титула она добилась лишь благодаря связям мужа в политбюро. Но это было совсем не так.

«О том, что я стала народной артисткой РСФСР, узнала, можно сказать, случайно — по пути в Выборг на съемки фильма «Любовь Яровая». Ехали большой компанией артистов, среди которых Кирилл Лавров, Василий Шукшин и Игорь Дмитриев, очень остроумный человек, который всех всегда разыгрывал. И вдруг Игорь мне говорит: «Людмила, с тебя причитается — ты народной РСФСР стала!» Я, зная его талант шутить, отвечаю: «Да я и без розыгрыша могу накрыть поляну!» А он настаивает: «Нет, я честно говорю!

В газете написано!» А при заселении в гостиницу «Выборг» поздравлять меня бросился весь персонал, и я засомневалась, что Дмитриев мог такое подготовить. Когда я осознала, что это не шутка, даже растерялась: «Как же теперь играть, как этим буквам соответствовать?» Но такие мысли одолевали меня не очень долго. Я вообще довольно спокойно ко всем своим наградам отношусь. Главные награды — это роли и сама Жизнь», — говорила актриса.

В какой-то момент Андропов стал принимать лекарства вперемешку с алкоголем, что еще больше усилило приступы ревности и агрессии. Несколько раз Чурсина пыталась уйти, но каждый раз возвращалась из чувства долга: из-за проблем со здоровьем Андропов то и дело попадал в больницы и нуждался в нормальном уходе.

Однажды, после очередной временной разлуки, Людмила Алексеевна обнаружила в их квартире чужие вещи — бывшая супруга дипломата Татьяна Квардакова решила, что актриса ушла насовсем. Пришлось звонить Татьяне и просить забрать чемоданы…

«У нас с Игорем была непростая жизнь. Я тринадцать раз уходила от него и тринадцать раз возвращалась. А когда ушла окончательно, мы еще долго поддерживали отношения. Игорь жил трудно, свою квартиру сдавал, другую снимал. И постоянно вел разговоры: давай опять поженимся. Но мы не сошлись снова — человек он был не очень здоровый, злоупотреблял алкоголем. Расставание было нашим избавлением.

Я считаю, что люди, прожившие в браке какие-то годы, не родившие детей, обнаружившие несовместимость и мучающие друг друга, должны расставаться. Это единственное правильное решение, единственный достойный выход», — признавалась актриса в интервью.

Третий брак Чурсиной продлился четыре года, а когда закончился разводом — и опять после очередного, уже тринадцатого расставания, — торжествующая Квардакова вернулась к Андропову. Актриса же осталась одна и дала себе слово больше замуж не выходить.

Чурсина ушла из жизни 10 июня 2026 года, когда ей было 85 лет. Она сдержала обещание и замуж больше не выходила.