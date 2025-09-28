Песков: Трамп сохраняет желание и волю для урегулирования конфликта на Украине

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 17 0

У России есть возможность донести собственную оценку последних событий до США.

Какой в Кремле видят позицию Трампа в конфликте на Украине

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп по-прежнему придерживается желания и сохраняет политическую волю для того, чтобы помочь в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что Трамп в настоящий момент в большей степени исходит из позиции, которую озвучил глава киевского режима Владимир Зеленский. Однако, по словам Пескова, у России есть возможность донести собственную оценку последних событий по украинскому вопросу Соединенным Штатам.

Как отметил Песков, необходимо выстраивать диалог постепенно и терпеливо, находясь в условиях публичной противоречивости.

До этого, 23 сентября, американский лидер во время Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) заявил, что неустанно работает над завершением конфликта на Украине.

Ранее, писал 5-tv.ru, Песков рассказал, что президент России Владимир Путин открыт к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Прорыв у Тельцов, проблемы у Близнецов: гороскоп для всех знаков на октяб...

Последние новости

15:06
МОК рассмотрит восстановление статуса Олимпийского комитета РФ в декабре
15:05
Дуров рассказал о просьбе французских спецслужб помочь Молдавии с цензурой Telegram-каналов
14:59
Силы ПВО России уничтожили 12 украинских дронов над Курском и Белгородом
14:51
Песков: Трамп сохраняет желание и волю для урегулирования конфликта на Украине
14:43
Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном началась в Москве
14:24
Московские театры и культбригада Москонцерта поддерживают бойцов СВО

Сейчас читают

«Практически заменил мне отца»: Долина раскрыла, что ее связывало с Таничем
«У нас в семье запрещено»: Лариса Долина поделилась секретом воспитания внучки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео