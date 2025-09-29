В Санкт-Петербурге водитель «Ягуара» открыл стрельбу по автобусу

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля «Ягуар», подозреваемого в стрельбе по автобусу на Наличном мосту. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, подозреваемым оказался 38-летний местный предприниматель, который ранее несколько раз привлекался за мошенничество. Мужчину задержали в Василеостровском районе, а сам «Ягуар» был найден припаркованным на бульваре Головнина.

Инцидент произошел вечером в субботу. Водитель автобуса МАЗ сообщил правоохранителям, что неизвестный на «Ягуаре» произвел выстрел в боковое стекло транспортного средства. Конфликт начался с дорожного спора.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел конфликт между представителями управляющей компании и ТСЖ, который перерос в перестрелку. Причиной спора стали финансовые вопросы и управление обслуживанием жилого дома, договориться мирно сторонам не удалось. В результате инцидента три человека были госпитализированы.

Очевидцами произошедшего стали десятки жителей дома на Дунайском проспекте. После происшествия его участники покинули двор, а один из пострадавших остался на месте, ожидая помощи.

