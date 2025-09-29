Нововведения касаются граждан, которые минимум шесть месяцев служили в добровольческих формированиях, но в текущий момент находятся в запасе.
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении воинских званий добровольцам. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правовой информации.
В соответствии с положениями документа, нововведения касаются граждан, которые минимум шесть месяцев служили в добровольческих формированиях, но в текущий момент находятся в запасе. Закон предусматривает присвоение воинских званий таким гражданам без прохождения военных сборов.
«Гражданину, пребывающему в запасе, исполняющему (исполнявшему) обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, воинское звание может быть присвоено без прохождения им военных сборов (аттестации)», — отмечено в документе.
