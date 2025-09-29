Владимир Путин подписал закон о присвоении воинских званий добровольцам

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27 0

Нововведения касаются граждан, которые минимум шесть месяцев служили в добровольческих формированиях, но в текущий момент находятся в запасе.

В России начнут присваивать воинские звания добровольцам

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении воинских званий добровольцам. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правовой информации.

В соответствии с положениями документа, нововведения касаются граждан, которые минимум шесть месяцев служили в добровольческих формированиях, но в текущий момент находятся в запасе. Закон предусматривает присвоение воинских званий таким гражданам без прохождения военных сборов.

«Гражданину, пребывающему в запасе, исполняющему (исполнявшему) обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, воинское звание может быть присвоено без прохождения им военных сборов (аттестации)», — отмечено в документе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции против пыток. Решение было предварительно одобрено Советом Федерации 24 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

Последние новости

17:38
Отравленный алкоголь могли разливать в поселке Трубников Бор в Ленобласти
17:22
«Мохнатый метеорит»: волосатый объект упал и разгромил ферму в Аргентине
17:16
Владимир Путин подписал закон о присвоении воинских званий добровольцам
17:04
Актер Сергей Городничий впервые стал отцом
16:59
В Чувашии при задымлении в жилом доме пострадали 18 человек
16:52
Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в 100% на импортную кинопродукцию

Сейчас читают

«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к войне с Россией
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
Эмоциональный инцест? Почему мама не должна быть лучшей подругой ребенку
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год