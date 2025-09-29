Кехман снят с должности гендиректора МХАТ имени Горького

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

При этом на официальном сайте театра он все еще числится руководителем.

Кехман снят с должности гендиректора МХАТ имени Горького

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман освобожден от должности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. При этом на официальном сайте театра он все еще числится руководителем.

Ранее Кехман оказался в центре уголовного дела о растрате, связанного с контрактами на реконструкцию сцены МХАТа на Тверском бульваре. Следственные действия сопровождались обысками в компаниях-подрядчиках. Ему предъявлены обвинения по статье 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»). После допроса Кехмана отпустили под подписку о невыезде.

Кроме того, Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего директора, его автомобили и банковские счета, оформленные на родственников.

Ранее 5-tv.ru сообщал о кончине Татьяны Агаевой, заслуженного деятеля искусств России и заведующей музыкальной частью Театра имени Евгения Вахтангова. Она ушла из жизни на 78-м году после продолжительной болезни. В творческом наследии Агаевой — участие в создании музыки к более чем 150 кинофильмам, среди которых «Небесные ласточки» и «Мэри Поппинс, до свидания».

Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

