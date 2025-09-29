На глазах у возлюбленного: девушка насмерть разбилась в Альпах

В Альпах девушка сорвалась вниз на глазах у возлюбленного и не выжила

В австрийских Альпах трагически погибла 25-летняя туристка. Она сорвалась с крутого склона на глазах у своего возлюбленного. Об этом сообщает Bild.

Пара арендовала дом отдыха в Майрхофене и отправилась на прогулку по долине Тироль. Они планировали маршрут через мобильное приложение, но во время подъема сбились с тропы и оказались на склоне, покрытом мокрым мхом и каменными плитами.

Попытка девушки спуститься оказалась роковой: она поскользнулась и упала вниз примерно на 70 метров. Приземлилась на камни. Ее спутник сразу вызвал спасателей. На месте происшествия прибывшие специалисты констатировали смерть туристки, а молодого человека эвакуировали вертолетом с горы.

На Шри-Ланке произошла трагедия на канатной дороге, в результате которой погибли семь буддистских монахов. Группа из 13 религиозных деятелей возвращалась после проведения ритуалов. Среди погибших оказались граждане Индии, Румынии и России.

Число жертв, как сообщает Daily Mirror, достигло семи человек. Четверо участников инцидента получили тяжелые травмы и находятся под наблюдением врачей, двое отделались сравнительно легкими повреждениями. Предварительно причиной обрушения назван обрыв опорного троса канатной дороги.

