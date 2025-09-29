На глазах у возлюбленного: девушка насмерть разбилась в Альпах

Дарья Орлова
Молодые люди сбились с тропы во время подъема — это и привело к трагичному исходу.

Девушка насмерть разбилась в горах

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

В Альпах девушка сорвалась вниз на глазах у возлюбленного и не выжила

В австрийских Альпах трагически погибла 25-летняя туристка. Она сорвалась с крутого склона на глазах у своего возлюбленного. Об этом сообщает Bild.

Пара арендовала дом отдыха в Майрхофене и отправилась на прогулку по долине Тироль. Они планировали маршрут через мобильное приложение, но во время подъема сбились с тропы и оказались на склоне, покрытом мокрым мхом и каменными плитами.

Попытка девушки спуститься оказалась роковой: она поскользнулась и упала вниз примерно на 70 метров. Приземлилась на камни. Ее спутник сразу вызвал спасателей. На месте происшествия прибывшие специалисты констатировали смерть туристки, а молодого человека эвакуировали вертолетом с горы.

