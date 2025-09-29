Конфликт на Украине может завершиться по сценарию Первой мировой войны, когда одна из сторон полностью исчерпает силы для продолжения боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN.

«Нынешняя война, скорее всего, закончится так же, как Первая мировая. Одна или другая сторона исчерпает запасы для ее продолжения», — подчеркнул польский министр.

Первая мировая война завершилась в ноябре 1918 года подписанием Компьенского перемирия. Центральные державы потерпели поражение из-за истощения ресурсов, экономической блокады и отсутствия доступа к продовольствию и сырью.

Ранее Сикорский отмечал, что страны Европы не собираются вступать в прямое военное противостояние с Россией. При этом он предупреждал, что предоставление Украине гарантий безопасности может втянуть Запад в конфликт с Москвой.

В августе министр заверил, что Евросоюз продолжит оказывать помощь Киеву, если президент Украины Владимир Зеленский решит продолжать борьбу. Тогда же он заявил, что Россия не заинтересована в существовании независимой Польши и Украины. Эти слова вызвали реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая назвала их «набором абсурдных тезисов».

