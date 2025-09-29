Сикорский предрек завершение конфликта на Украине по сценарию Первой мировой

Дарья Орлова
Польский министр считает, что одна из сторон рано или поздно исчерпает свои ресурсы.

Как закончится конфликт на Украине

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Конфликт на Украине может завершиться по сценарию Первой мировой войны, когда одна из сторон полностью исчерпает силы для продолжения боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN.

«Нынешняя война, скорее всего, закончится так же, как Первая мировая. Одна или другая сторона исчерпает запасы для ее продолжения», — подчеркнул польский министр.

Первая мировая война завершилась в ноябре 1918 года подписанием Компьенского перемирия. Центральные державы потерпели поражение из-за истощения ресурсов, экономической блокады и отсутствия доступа к продовольствию и сырью.

Ранее Сикорский отмечал, что страны Европы не собираются вступать в прямое военное противостояние с Россией. При этом он предупреждал, что предоставление Украине гарантий безопасности может втянуть Запад в конфликт с Москвой.

В августе министр заверил, что Евросоюз продолжит оказывать помощь Киеву, если президент Украины Владимир Зеленский решит продолжать борьбу. Тогда же он заявил, что Россия не заинтересована в существовании независимой Польши и Украины. Эти слова вызвали реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая назвала их «набором абсурдных тезисов».

