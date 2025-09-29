«Кто-то стареет медленно»: Голикова о том, как дожить до 120 лет

Дарья Орлова
На этот процесс влияют индивидуальные особенности организма.

Голикова: человек может обладать потенциалом жить до 120 лет

Человек может обладать потенциалом жить до 120 лет, исходя из индивидуальных особенностей организма. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве.

«Кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно, и у тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет», — отметила Голикова.

Самой старой россиянкой считается Клавдия Гадючкина из Ярославля. Ей исполнилось 115 лет 24 ноября 2024 года, однако существует путаница в документах: по церковным книгам ей 114 лет, а по паспорту — 115. Она входит в список самых старых людей мира.

Вице-премьер подчеркнула, что в отдельных регионах России и других странах подобные прогнозы о продолжительности жизни являются реальными. В социальной политике, по ее словам, важной задачей является увеличение не только общей продолжительности жизни, но и здорового периода существования человека.

