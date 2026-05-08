Жил в гамаке: российского шеф-повара нашли в джунглях Камбоджи

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 58 0

Известный кулинар внезапно исчез из соцсетей после путешествия вдоль побережья.

Шеф-повара нашли истощенным в джунглях Камбоджи детали

Фото: www.globallookpress.com/Siepmann

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российского шеф-повара нашли истощенным в джунглях Камбоджи

В Камбодже местные жители обнаружили россиянина, который несколько недель жил в джунглях в крайне истощенном состоянии. Как сообщило издание KP.RU, им оказался 38-летний шеф-повар Алексей Коротеев, ранее работавший в Омске.

Россиянин попросил помощи у жителей ближайшего населенного пункта. Люди заметили, что мужчина выглядит изможденным, после чего вызвали полицию и медиков. Позже Алексея доставили в больницу.

Коротеев родился в Барнауле, однако долгое время жил в Омске. Он работал шеф-поваром и состоял в Национальной гильдии шеф-поваров Омска. Судя по его соцсетям, кулинария была главным делом его жизни: мужчина регулярно публиковал фотографии приготовленных блюд — от морепродуктов и десертов до традиционной русской кухни.

Позже Алексей отправился в путешествие по Камбодже. Первое время россиянин активно делился кадрами природы, пляжей и местных пейзажей, однако в начале марта почти перестал выходить на связь.

Незадолго до исчезновения Коротеев показывал подписчикам свое временное жилье — гамак и небольшой шалаш среди джунглей. Предположительно, именно там его позднее и нашли местные жители.

Мужчина собирался обратиться за помощью в российское посольство. Что именно заставило его поселиться в джунглях и довести себя до такого состояния, пока неизвестно.

Информации о текущем состоянии россиянина немного. Известно лишь, что после госпитализации он уже заходил в соцсети, однако на связь с журналистами пока не выходит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:35
«Дешевый выпад»: Меган Маркл обиделась на шутку в популярном телешоу
15:15
Бобы против гипертонии: какие продукты снижают артериальное давление
15:05
Какие улицы перекроют в Москве на 9 Мая
15:00
Особая техника: назван эффективный и легкий способ укрепить мышцы
14:44
География Победы: какие памятники героям Великой Отечественной войны сохранились за рубежом
14:26
Жил в гамаке: российского шеф-повара нашли в джунглях Камбоджи

Сейчас читают

Какие улицы перекроют в Москве на 9 Мая
Женщина заявила о нападении призрака в старинном доме в США
Виагра и угрозы: «секс-раб» топ-менеджера JPMorgan требовал у нее миллионы
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео