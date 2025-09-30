На 70-м году жизни умер писатель Александр Бушков

|
Анастасия Антоненко
Его литературная деятельность началась в стенах редакции «Молодая гвардия».

От чего умер писатель Александр Бушков

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Коробейников

Российский писатель и автор публицистики на исторические темы Александр Бушков ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщило издание aif.ru, ссылаясь на близкое окружение писателя.

Как сообщает издание, еще в середине сентября Бушков попал в больницу с пневмонией и ишемией. Он находился в сознании, однако не мог вставать и самостоятельно передвигаться.

Вдова писателя, которая все это время навещала супруга в больнице, сообщила, что врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не смогли: сегодня у литератора остановилось сердце. Информация о месте прощания пока не остается неизвестной.

Свою писательскую деятельность Александр Бушков начал в стенах редакции «Молодая гвардия». Его первая повесть была опубликована в 1981 году, а первая книга- в 1986 году.

Он писал произведения в жанрах фэнтези, боевик, детектив, научной фантастики, был автором публицистики на исторические темы. Особую известность ему принесли циклы романов «Пиранья», «Бешеная», «Сварог» и «Шантара». Его книга «Охота на пиранью» в 2006 году стала основой для одноименного боевика режиссера Андрея Кавуна.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на 78-м году жизни умер композитор Юрий Чернавский.

