На 78-м году жизни умер композитор Юрий Чернавский

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Он начинал свой творческий путь как саксофонист и аранжировщик.

Умер композитор Юрий Чернавский

Фото: © РИА Новости/Владимир Грановский

На 78-м году жизни умер композитор Юрий Чернавский. Об этом стало известно из его социальных сетей.

Чернавский начинал свой творческий путь как саксофонист и аранжировщик в джазовом квинтете, который создал еще во время учебы в музыкальном училище в Тамбове. Выступал на концертах и танцплощадках, участвовал в джазовом фестивале в Саратове.

Позже он играл в джазовых оркестрах известных руководителей, таких как Борис Ренский, Олег Лундстрем, Леонид Утесов и Дмитрий Покрасс. В 1973–1975 годах он был лидер-саксофонистом и аранжировщиком в Государственном эстрадном оркестре Азербайджана под управлением Муслима Магомаева.

Выступал в эстрадных, джазовых, поп- и рок-коллективах Советского Союза. Сотрудничал с именитыми музыкантами, продюсировал масштабные музыкальные фестивали и проекты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умерла заведующая музыкальной частью Театра Вахтангова Татьяна Агаева. Она принимала участие в записи композиций к более чем 150 кинофильмам, в том числе к «Небесным ласточкам» и «Мэри Поппинс, до свидания».

