Мантры, молитвы и таинственные эксперименты: как Катя Лель отметила день рождения

Заслуженная артистка России Катя Лель (урожденная Екатерина Чупринина. — Прим. ред.) отметила день рождения очень необычным, но для знающих ее людей уже не удивительным образом. Свое 51-летие поп-звезда посвятила исцелению душ музыкой и тонкими вибрациями, которые научилась воспроизводить благодаря тесному сотрудничеству с высшими силами. На этот раз именно с высшими силами, а не инопланетянами, хотя в сложном многомерном мире Кати Лель все может быть связано.

Артистка арендовала просторные апартаменты в центре Москвы, пригласила звездных друзей, среди которых были Кирилл Туриченко, Маша Шейх, Алла Довлатова, диджей Катя Гусева, певец IVAN (Александр Иванов. — Прим. ред.) и даже боксер Костя Цзю, а также многочисленные журналисты — их миссией стало просвещение масс о даре именинницы и распространение ее знаний.

Перед началом праздника гости могли проверить состояние своей ауры. Алкоголь, разумеется, на высокодуховном празднике не подавали. Только исцеляющие песни как часть загадочного эксперимента. Торжество Катя Лель совместила с презентацией своего проекта «Голос свыше. Научный эксперимент под голос Кати Лель». Он представляет собой интерактивную духовную программу, которая наполняет людей позитивной энергией с помощью звуков. В зале стояли неведомые приборы, выводящие на экраны перемены в состоянии сознания гостей в виде цветовых пятен.

«Сегодня здесь присутствуют несколько ученых, докторов, которые как будут нам все это делать (фиксировать силу звука)… Сегодня будут мантры на разных языках: пали (язык Будды), египетский звук, „Отче наш“, иврит и галактический язык», — сообщила артистка.

По словам Кати Лель, над ее программой работала большая команда биологов, нейрофизиологов, звукорежиссеров. В том числе нейрофизик Андрей Кузнецов — он и изобрел уникальный прибор, измеряющий сознание человека. Это первый опыт певицы в распространении своих знаний. Она хочет доказать миру, что люди могут лечить друг друга частотой звука. Ну и не без помощи невидимых кураторов из коллектива сил света.

«Я познаю. Я очень глубокий человек, читаю философскую литературу, книги других цивилизаций… Конечно же, я понимаю, что это все то, что я уже знаю», — заявила исполнительница.

День рождения 20 сентября Катя Лель отметила Индии. Шесть лет назад она просила благословения у неких святейших Гурджи, Пападжи и Мамаджи, а теперь завершила большой путь просветления в Дели, а затем в горах — в местах концентрации сакральной энергии. После очищения души с помощью йоги, медитаций и детокс-марафона звезда вернулась в Москву. И теперь настраивает души соотечественников. Осеннее обострение или открывшаяся истина? Гости отвечали на этот вопрос по-разному: одни входили в транс под песни именинницы, другие тихо посмеивались в сторонке. На такой вечеринке действительно алкоголь не нужен.

