«Души общаются»: Катя Лель рассказала о пропавшем без вести бывшем муже

Певица Катя Лель: пропавший бывший муж постоянно приходит во снах

Без вести пропавший предприниматель Игорь Кузнецов приходит во снах своей бывшей жене — заслуженной артистке России Кате Лель. Об этом корреспонденту 5-tv.ru певица сообщила на праздновании своего дня рождения, объединенным с премьерой инновационного проекта «Голос свыше. Научный эксперимент под голос Кати Лель».

«Он приходит постоянно во снах. 18 лет жизни — это же не просто. Это целая жизнь, понимаете? 18 лет жизни — это ребенок, дитя любви от него. <…> Души по-любому на энергетическом уровне еще общаются», — отметила знаменитость.

Лель уточнила, что поиски исчезнувшего во Франции бизнесмена продолжаются, но о его судьбе ничего не известно. Артистке хочется верить, что экс-супруг жив.

Кузнецов пропал почти шесть месяцев назад во Франции. Исполнительница сообщила, что уголовное дело было заведено не только на на территории Европы, но и в России.

«Хочется дойти до истины. И, в конце концов, ради ребенка, ради дочери понять, куда исчез человек», — подчеркнула певица.

Катя Лель и Игорь Кузнецов поженились в 2008 году, а развелись в 2023-м. В этом союзе в 2009 году у них родилась дочь Эмилия.

