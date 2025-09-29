«Души общаются»: Катя Лель рассказала о пропавшем без вести бывшем муже

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 773 0

Поиски Игоря Кузнецова все еще продолжаются.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Катя Лель: пропавший бывший муж постоянно приходит во снах

Без вести пропавший предприниматель Игорь Кузнецов приходит во снах своей бывшей жене — заслуженной артистке России Кате Лель. Об этом корреспонденту 5-tv.ru певица сообщила на праздновании своего дня рождения, объединенным с премьерой инновационного проекта «Голос свыше. Научный эксперимент под голос Кати Лель».

«Он приходит постоянно во снах. 18 лет жизни — это же не просто. Это целая жизнь, понимаете? 18 лет жизни — это ребенок, дитя любви от него. <…> Души по-любому на энергетическом уровне еще общаются», — отметила знаменитость.

Лель уточнила, что поиски исчезнувшего во Франции бизнесмена продолжаются, но о его судьбе ничего не известно. Артистке хочется верить, что экс-супруг жив.

Кузнецов пропал почти шесть месяцев назад во Франции. Исполнительница сообщила, что уголовное дело было заведено не только на на территории Европы, но и в России.

«Хочется дойти до истины. И, в конце концов, ради ребенка, ради дочери понять, куда исчез человек», — подчеркнула певица.

Катя Лель и Игорь Кузнецов поженились в 2008 году, а развелись в 2023-м. В этом союзе в 2009 году у них родилась дочь Эмилия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что друг бывшего мужа Кати Лель раскрыл детали его исчезновения.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

Последние новости

14:30
Суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей
14:27
В США 24-летний мужчина больше года притворялся подростком и ходил в школу
14:19
Зеленский нахамил Лукашенко в ответ на предложение о мирном соглашении
13:56
«Души общаются»: Катя Лель рассказала о пропавшем без вести бывшем муже
13:45
Умерла заведующая музыкальной частью Театра Вахтангова Татьяна Агаева
13:40
Масштабная проверка систем оповещения населения пройдет на этой неделе в России

Сейчас читают

«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к войне с Россией
Силы ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА за ночь над регионами России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год