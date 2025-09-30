Вокзалы, аэропорты и общественный транспорт: насколько поездки доступны для инвалидов
Многие правила значительно усложняют жизнь людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата в поездках.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Рамиль Ситдиков
Пассажиры на инвалидных колясках смогут пользоваться своим креслом в аэропорту
Государственная дума внесла изменения в Воздушный кодекс РФ, благодаря которым люди с ограниченными возможностями, передвигающиеся на инвалидных колясках с электроприводом и съемной батареей, смогут пользоваться собственным креслом в аэропорту до момента посадки на самолет. Ранее это было невозможно — пассажирам приходилось сдавать свои коляски при регистрации и пересаживаться на предоставленные аэропортом. Такое требование нередко вызывало дискомфорт и даже приводило к травмам.
Что изменится?
Поправки были одобрены во втором и третьем чтениях и вступят в силу 1 марта 2026 года. Отныне необходимость пересаживаться в другую коляску останется лишь на этапе посадки в самолет. Законом также установлен порядок уведомления пассажира о времени и месте пересадки.
Парламентарий Наталья Каптелинина, передвигающаяся в инвалидной коляске, ранее подчеркивала, что чужая коляска не подходит по индивидуальным особенностям, из-за чего возникает боль и усталость. Дополнительно она указывала на проблему отсутствия сопровождающего после доведения пассажира до зоны ожидания посадки.
Особое внимание в новом законе уделено обмену информацией между перевозчиками, туроператорами и службами. Это необходимо для организации бесперебойного обслуживания пассажиров с инвалидностью. На сайтах организаций будет размещаться информация о наличии амбулифтов. Эти положения вступят в действие с 1 сентября 2028 года.
Доступность аэропортов
По словам депутата Михаила Терентьева, авиация является одним из самых доступных видов транспорта для инвалидов-колясочников. Такой уровень был достигнут благодаря подготовке к Олимпиаде и Паралимпиаде в начале 2010-х. Сейчас, как считает он, вопрос касается развития инфраструктуры, а не изменения законодательства. Он уверен, что уже принятые нормы необходимо эффективно применять.
Он также акцентировал внимание на необходимости улучшения условий для людей с ментальными нарушениями и совершенствования служб сопровождения.
Игорь Гундеров, эксперт ОНФ и глава организации «Колесница», отметил, что несмотря на достигнутый прогресс, остаются существенные недостатки. Например, нормы не касаются пользователей колясок с несъемными аккумуляторами. Также только с 2028 года вступят в силу требования по обязательному размещению информации об амбулифтах. При этом отсутствуют строгие меры за отказ в сопровождении или его задержку.
Гундеров также указал на отсутствие единых технических стандартов — в разных регионах различаются параметры дверных проемов, пандусов, наличие тактильных указателей и адаптированных санузлов. При этом он отметил положительные изменения в крупных аэропортах — Шереметьево, Домодедово и Пулково, где введены спецстойки, обучен персонал и установлены амбулифты. Однако, по его словам, даже там помощь оказывается с задержками, а зоны ожидания размещены неудобно. В малых аэропортах часто отсутствуют лифты, пандусы и навигация, а сотрудники не готовы взаимодействовать с маломобильными пассажирами.
По информации пресс-службы Росавиации, все аэропорты РФ обязаны бесплатно оказывать помощь инвалидам, включая сопровождение, посадку и высадку, а также временное предоставление кресел-колясок.
Замглавы Ространснадзора Кирилл Михальченко сообщил, что из 241 аэровокзала страны 231 соответствует требованиям. Около 40% сотрудников аэропортов прошли обучение для работы с инвалидами. На 225 объектах гражданской авиации обеспечена доступность для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Современные требования к аэропортам
Дарья Туркина, директор архитектурного бюро BOHAN studio, считает, что аэропорт — это уже не просто пункт отправления, а многофункциональное пространство. Поэтому доступность должна быть заложена в его архитектуру изначально. Она указала, что сейчас пандусы и лифты часто проектируются формально и не соответствуют реальным маршрутам передвижения.
Решением, по ее мнению, станет универсальный дизайн: просторные коридоры, места для разворота колясок, спецучастки для эвакуации, мультиформатная навигация — визуальная, тактильная и звуковая.
Елена Скрипкина из архитектурного бюро DOMO Spacerunners считает, что основной задачей должно стать создание безбарьерного маршрута от входа до самолета. Росавиация подтвердила, что при проектировании новых терминалов учитываются требования закона о социальной защите инвалидов и соответствующие приказы Минтранса.
Доступность железнодорожного и другого транспорта
Как отметил Михаил Терентьев, вторыми по доступности являются объекты железнодорожного транспорта. Он сообщил, что РЖД проектирует вагоны, подходящие для размещения инвалидов-колясочников, и что число таких мест должно увеличиваться.
На третьем месте, по мнению депутата, находится городской общественный транспорт. Во многих мегаполисах приобретаются низкопольные автобусы. Однако междугородний автотранспорт и водный транспорт пока остаются практически недоступными. Он подчеркнул, что это важно, поскольку растет число участников СВО с ампутациями.
Фонд «Ресурс», работающий с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сообщает, что ситуация улучшается — особенно в крупных транспортных узлах. Однако в районах с низкой проходимостью проблемы сохраняются, в том числе с отсутствием сопровождения.
Гундеров отметил, что в авиации есть четкие федеральные стандарты и ответственность за их невыполнение, чего нет в железнодорожной и автобусной сферах. Он предложил ввести обязательные технические нормы, упрощенное оформление заявки на сопровождение, круглосуточный доступ к санузлам и штрафы за отказ в предоставлении услуг.
Данные Ространснадзора не подтверждают высокую доступность железнодорожной сети. В 2024 году из 1319 вокзалов лишь 133 соответствовали требованиям — около 10%. Это лишь немного выше показателя 2023 года. При этом доля ключевых станций, отвечающих стандартам, выросла до 30,5%.
Что касается автовокзалов, из 1097 объектов 54% соответствуют требованиям для инвалидов по зрению, 60% — по слуху, а 43% — с ограничениями опорно-двигательного аппарата. Доступными для инвалидов по зрению признаны 40% автобусов, для инвалидов по слуху — 34%, а для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата — 28%.
За девять месяцев 2025 года Ространснадзор возбудил 1099 административных дел в связи с нарушениями доступности на автовокзалах, сумма штрафов составила более 6,6 млн рублей. На железной дороге в 2024 году было выдано 1201 предостережение, а в первой половине 2025 года — уже 720.
Терентьев также отметил необходимость поддержки инвалидов, управляющих личным транспортом. Депутаты неоднократно направляли обращения в правительство Москвы с предложениями о расширении льгот на парковку и использование выделенных полос, однако пока они не были приняты.
Издание «Известия» направило запросы в Минтранс и Ространснадзор по данным вопросам.
