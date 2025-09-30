Роспотребнадзор: почти 24 миллиона россиян сделали прививку от гриппа
При первых симптомах гриппа рекомендуют обращаться к врачу.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Почти 24 миллиона россиян сделали прививку от гриппа и ОРВИ. Как рассказали в Роспотребнадзоре, сезонную вакцинацию проводят во всех регионах страны.
И хотя уровень заболеваемости падает, нужно продолжать соблюдать меры профилактики. Вакцинироваться рекомендуют в первую очередь пенсионерам, детям, работникам образования и медицины, а также людям с хроническими заболеваниями.
Также врачи советуют избегать массового скопления людей, а прогулки на свежем воздухе будут даже полезны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
Читайте также
53%
Нашли ошибку?