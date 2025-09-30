Уиткофф заявил о возможном влиянии мирного плана Трампа по Газе на Украину

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Документ из 20 пунктов предполагает вывод израильских войск и прекращение боевых действий в обмен на освобождение заложников.

Уиткофф: Дональд Трамп хочет видеть мир повсюду

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Уиткофф: Дональд Трамп хочет видеть мир повсюду

Реализация плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа может способствовать разрешению ситуации на Украине. Об этом в интервью Fox News рассказал спецпосланник Соединенных Штатов Стив Уиткофф.

По его словам, американский лидер хочет видеть мир повсюду. Его стремление носит глобальный характер и не ограничивается проблемой Ближнего Востока.

«Речь идет не только о Газе, но и о том, как это может распространиться на все другие регионы Ближнего Востока и к чему это приведет, возможно, оно даже распространится на Россию и Украину», — подчеркнул Стив Уиткофф.

Никаких деталей спецпосланник не добавил. При этом он сказал, что оба конфликта нуждаются в решении. Также в интервью Уиткофф заявил: план урегулирования кризиса на Ближнем Востоке уже есть, в отличие от Украины.

Позже Белый дом опубликовал документ по разрешению ситуации в Газе. В нем, в частности, говорится о том, что ЦАХАЛ должны вывести свои войска из города и прекратить огонь, а ХАМАС — отдать заложников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что спецпосланник Трампа Уиткофф может покинуть свой пост. Согласно информации The Times of Israel, это может произойти до конца текущего года.

