«Держу трофей»: младенец родился с внутриматочной спиралью в руках

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Мать ребенка пользовалась контрацептивом около двух лет.

В Бразилии младенец родился с внутриматочной спиралью в рука

Фото: www.globallookpress.com/Ton Molina

Mirror: В Бразилии младенец родился с внутриматочной спиралью в руках

В Бразилии новорожденного сфотографировали с внутриматочной спиралью (ВМС), которая должна была предотвратить его появление на свет. Мальчик, получивший имя Матеус Габриэль, родился в больнице Святого Сердца Иисуса в городе Нерополис, а фото, где малыш держит в руках Т-образное устройство, быстро распространилось в социальных сетях. Об этом сообщил Mirror.

По данным издания, мать ребенка, 32-летняя Кейди Араужо де Оливейра, пользовалась спиралью около двух лет. Несмотря на заявленную эффективность контрацептива — до 99% — женщина неожиданно забеременела. Врачи посчитали удаление ВМС слишком рискованным и оставили устройство на весь срок беременности. При этом у матери возникли осложнения, включая кровотечение и частичную отслойку плаценты.

Роды прошли успешно, и мальчик появился на свет здоровым. Доктор Наталия Родригес, принимавшая роды, сделала снимок, на котором новорожденный держит внутриматочную спираль.

«Держу свой трофей: это внутриматочная спираль, которая не справилась со мной», — подписала кадр Родригес.

Фотография вызвала живой отклик в сети, а родители отнеслись к необычной ситуации с юмором: отец отметил, что «фабрика теперь закрыта».

