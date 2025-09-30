Держал возлюбленную за руку: в Египте жених умер во время свадебного танца

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Праздник молодых превратился в траур.

Жених в Египте умер во время свадебного танца

Фото: 5-tv.ru

Gulf News: жених в Египте умер во время свадебного танца

Свадьба на юге Египта в провинции Асуан завершилась трагедией, когда молодой жених Ашраф Абу Хакам внезапно потерял сознание и скончался на глазах у гостей и своей невесты во время первого танца молодых. Об этом сообщает Gulf News.

По данным издания, трагедия произошла в четверг вечером: жених упал на землю, держа за руку молодую жену, под звуки музыки и радостные возгласы. Гости пытались оказать помощь, но все усилия оказались безуспешными. Врачи позднее подтвердили, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Свадебный праздник, который только несколько минут назад сопровождался музыкой и смехом, мгновенно превратился в траур. Свидетели описывают, что минуты радости сменились криками и воплями, а гости оказались в состоянии шока. Информация о трагедии быстро распространилась в египетских социальных сетях, где сотни пользователей выразили соболезнования.

«Он был полон жизни, улыбался, радовался своему будущему», — писал один из друзей Ашрафа.

Фотографии и видеоролики с места событий, изначально снятые для запечатления свадебного торжества, теперь стали горьким напоминанием о неожиданной утрате. То, что должно было стать самым счастливым днем в жизни Ашрафа и его семьи, обернулось невосполнимой трагедией, оставившей след в сердцах всех присутствующих.

