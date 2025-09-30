«Видеть еду не могу»: Айза раскрыла свой вес и сделала откровенное признание

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 24 0

Не так давно блогер сообщила, что заболела.

Айза раскрыла свой вес и сделала откровенное признание

Фото: Instagram*/aizalovesam

Блогер Айза-Лилуна Ай рассказала, что весит меньше 45 килограммов

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай шокировала поклонников, показав цифру на весах. Сейчас знаменитость весит 44,2 килограмма. Об этом бывшая супруга рэпера Гуфа сообщила в социальных сетях.

По словам Айзы, такую цифру на весах она видела всего несколько раз в своей жизни. Первый — 16 лет назад, еще до родов старшего сына. Второй — при панических атаках в 2010-м.

«Я завидую людям, которые могут есть, когда испытывают стресс. Я вообще видеть еду не могу. У меня от такого веса сейчас уши просто заложены. Передвигаюсь по дому медленно и слышу, как в ушах, блин, шумит», — призналась Айза в Telegram-канале.

При этом блогер добавила, что пару дней назад на весах была цифра на четыре килограмма больше — 48. Поклонники пытаются выяснить у Айзы, что конкретно спровоцировало такую резкую потерю веса. Знаменитость пока молчит.

Помимо этого, фолловеры желают ей поскорее поправиться. Неделю назад телеведущая сообщила, что они с младшим сыном заболели. У ребенка диагностировали лихорадку Денге.

У блогера Айза-Лилуна Ай два ребенка: Сэм от первого брака с Гуфом и Элвис от второго мужа, Дмитрия Анохина. Старшему 15 лет, а младшему — девять.

Ранее 5-tv.ru писал, что Айза высказалась о расставании Гуфа с невестой.

