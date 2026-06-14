«Все стороны должны отступить»: Трамп осудил израильскую атаку на Бейрут

Трамп осудил атаку на Бейрут и призвал Израиль прекратить удары по Ливану

Президент США Дональд Трамп раскритиковал удар по Бейруту и призвал Израиль отказаться от дальнейших атак по территории Ливана. Заявление прозвучало на фоне ожидающейся сделки между Вашингтоном и Тегераном. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

«Утренняя атака на Бейрут не должна была произойти», — написал глава Белого дома.

Американский лидер отметил, что действия Израиля стали ответом на атаку, которую он охарактеризовал как незначительную и не повлекшую каких-либо последствий для людей. Трамп также призвал все стороны конфликта к сдержанности, подчеркнув, что перспективы достижения договоренностей в регионе в настоящее время как никогда близки.

«Не должно быть больше атак Израиля нигде в Ливане, но не должно быть и атак другой стороны. <…> Мы очень близки к сделке, которая принесет мир в регион, включая Ливан, и все стороны должны отступить», — добавил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что по меньшей мере один человек погиб и еще несколько получили ранения в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута, району Гбейри. Известно также, что от удара пострадали две квартиры в жилом доме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.