Путин и Трамп провели телефонный разговор

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 73 0

Беседа носила дружеский характер.

О чем говорили Трамп и Путин по телефону — подробности

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом и поздравил его с 80-летием. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Беседа носила дружеский характер и продлилась 55 минут. Во время разговора стороны обсудили ключевые международные проблемы и перспективу развития двусторонних отношений. В частности, Путин и Трамп затронули ситуацию вокруг меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Президент США может обнародовать итоги соглашения уже сегодня.

Трамп также заявил, что готов оказать воздействие на европейских партнеров и киевский режим в рамках предстоящих контактов на саммите «Большой семерки» (G7).

Кроме того, стало известно, что в ближайшее время Россию посетят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко тоже поздравил американского лидера Дональда Трампа с юбилеем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:22
Умирал на руках матери: раскрыты жуткие подробности убийства подростка в Башкирии
20:06
К чуть не утонувшей в воронежском бассейне трехлетней девочке не пустили скорую
19:44
Умерла сыгравшая в «Кибердеревне» и «Царевне-лягушке» актриса Татьяна Плетнева
19:42
Лавров прибыл в Белоруссию с рабочим визитом
19:36
Путин: Зеленский попытается продлить конфликт на Украине
19:33
В Башкирии арестовали мужчину за убийство школьника ради пакета с едой

Сейчас читают

Умерла сыгравшая в «Кибердеревне» и «Царевне-лягушке» актриса Татьяна Плетнева
Трамп пообещал «дискомбобулировать» врагов США
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео