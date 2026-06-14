В Домодедово арестовали 46-летнего обвиняемого в убийстве жены

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 15 0

Мужчина признал вину.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Обвиняемый в убийстве супруги 46-летний житель Домодедово заключен под стражу. Мужчина признал вину. Об этом сообщила прокуратура Московской области в канале в мессенджере МАКС.

«Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме и от дачи показаний отказался. <…> Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации ведомства.

По информации ГСУ СК России по Московской области, вечером 12 июня фигурант находился в квартире в микрорайоне Западный. По версии правоохранителей, во время конфликта с женой мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил ее ножом в грудь.

От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. Позднее подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов.

Известно, что убитая занимала пост руководителя информационно-справочного отдела Домодедовской больницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Свердловской области двум подросткам предъявили обвинение в убийстве их знакомой школьницы. По данным следствия, молодые люди 2010 и 2011 годов рождения вызвали 15-летнюю девочку на встречу обманным путем. Они заранее знали, что расправа состоится.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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