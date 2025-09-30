Новая пошлина должна начать действовать с 1 ноября 2025 ноября.
Алиханов указал на продление льгот на утильсбор для легковых автомобилей
Предлагаемые изменения в расчете утилизационного сбора на автомобили не отразятся на доступности самых массовых моделей в России. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС.
Министр уточнил, что для физических лиц сохранятся льготные коэффициенты при уплате утилизационного сбора для автомобилей с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил. По его словам, доля таких машин в российском автопарке превышает 80%.
«Предлагаемое решение не повлияет на доступность самых массовых категорий автомобилей», — подчеркнул Алиханов.
Ранее Минпромторг подготовил проект постановления, согласно которому с 1 ноября 2025 года расчет утильсбора для легковых автомобилей категории М1 будет учитывать новый показатель: базовая ставка станет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность автомобиля — влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале.
Генеральный директор ГК «Рольф» Светлана Виноградова заявляла, что популярные семейные автомобили на российском рынке, такие как Haval Jolion, Chery Tiggo 7 и Geely Monjaro, практически не подорожают после пересмотра методики расчета утильсбора.
