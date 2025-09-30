Возвращение к истокам: «Ленфильм» перейдет в собственность Санкт-Петербурга

«Ленфильм» перейдет в собственность Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу передачи киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) между ведомством и правительством Северной столицы был подписан меморандум о развитии сотрудничества в области кино.

Передача студии предполагает сосредоточение ее работы на создании патриотических и исторических фильмов, что, по мнению властей, поможет воспитывать у молодежи чувство гордости за Родину и укреплять национальную идентичность. Помимо этого, «Ленфильм» станет площадкой для поддержки талантливых режиссеров, сценаристов и актеров.

Основная миссия киностудии — сохранение и развитие российского кинонаследия. «Ленфильм» был основан в 1914 году и считается одной из старейших киностудий страны.

«Городу возвращается легендарная студия, обладающая уникальным творческим наследием. „Ленфильм“ всегда был знаковым объектом культурной карты Северной столицы. Мы видим огромный потенциал в использовании искусства кино для приобщения новых поколений к истории нашей великой Родины, ее героическому прошлому, традиционным ценностям и сохранению богатейшего культурного наследия», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Министр культуры Ольга Любимова добавила, что кинематограф особенно важен для воспроизведения патриотических ценностей и исторической памяти. Она выразила благодарность за поддержку инициативы и отметила, что «Ленфильм» станет центром создания патриотического и исторического кино.

