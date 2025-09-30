Пушилин: ВС России продолжают охватывать Красный Лиман

Диана Кулманакова
Оперативно-тактическая обстановка в регионе меняется.

Какая ситуация сейчас в ДНР

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

В районе Красного Лимана меняется оперативно-тактическая обстановка после освобождения Серебрянского лесничества. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире федерального телеканала.

Пушилин отметил, что противник пытался удержаться в районах Шандриголова и Дерилова, но российские бойцы оказались более настойчивыми. В районе Красного Лимана продолжаются ожесточенные боестолкновения, и ситуация развивается в пользу войск России.

«Наши бойцы оказались более настойчивые, и теперь мы видим, [что] в направлении Красного Лимана ситуация абсолютно меняется», — заявил Пушишин.

Также российские войска продвигаются в районе Красноармейска, по ключевым направлениям на этом участке фронта. Сохраняют контроль и расширяют зону в Добропольском выступе, ведут бои в районе Удачного. ВС РФ контролируют юг ДНР полностью, включая город Курахово и около 3,3 тысячи кв. км территории региона.

Российские силы с начала 2025 года активно наращивают военный контроль и сковывают возможности противника.

