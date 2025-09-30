Алла Пугачева сохранила права на 166 своих песен в России

Диана Кулманакова
Артистка сможет получать доход за их использование другими исполнителями.

Зарабатывает ли Пугачева до сих пор на россиянах

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Алла Пугачева сохранила права на 166 песен в России

Исполнительница Алла Пугачева сохранила за собой права на свои песни и возможность получать за них деньги за их публичное исполнение другими людьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные реестра российских правообладателей.

Певице принадлежат 166 песен. Пугачева является автором более чем 40 текстов и композитором 146 произведений. В 22 песнях она выступила одновременно и как автор слов, и как композитор музыки.

Юрист Ирина Остапчук пояснила, что Российское авторское общество (РАО) продолжает выполнять функции по охране ее авторских прав.

«За публичное исполнение песен Пугачевой достаточно выплатить вознаграждение в РАО, после чего организация перечисляет средства правообладателю», — уточнила она.

Эксперт РАНХиГС Павел Сурков отметил, что РАО в России выполняет роль основного реестра, контролирующего защиту прав авторов. По его словам, Пугачева не передавала свои произведения под защиту других агентств, и поэтому РАО до сих пор продолжает заниматься их охраной.

Поэтому даже после прекращения активной концертной деятельности и эмиграции из России, Алла Пугачева сохраняет возможность получать доход от исполнения ее песен на территории страны.

Алла Пугачева уехала из России в Израиль в 2022 году и неоднократно подвергала критике действия властей. Недавно в интервью она заявила о предательстве со стороны Родины, о травле своих детей в школе после включения Максима Галкина* в реестр иноагентов.

*— признан иноагентом в России

