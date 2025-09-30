Лавров назвал жульническими парламентские выборы в Молдавии

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал жульническими прошедшие в Молдавии парламентские выборы. Он уверен, что не обошлось без манипуляций голосами избирателей.

«Выборы — жульнические, я поражаюсь, как можно так откровенно манипулировать голосами избирателей. Но самое главное: даже с манипуляциями, с созданием препятствий для голосования жителей Приднестровья — там мосты закрывали, объявляли какие-то карантины — даже с этими манипуляциями оппозиция патриотическая набрала внутри Молдавии больше, чем партия Майи Санду», — отметил Сергей Лавров в ходе XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Министр иностранных дел РФ напомнил, что в Москве для граждан Молдавии отрыли всего два избирательных участка, в то время как в Европе молдавскую диаспору «чуть ли не на руках носили на избирательные участки».

Ранее 5-tv.ru писал, что парламентские выборы в Молдавии уже назвали рекордными по числу нарушений. Их насчитали несколько сотен. Правящий режим Санду использовал целый арсенал: от стандартных «каруселей» и вбросов до объявлений о «минировании» участков и даже моста.

