Глава МИД Молдавии Попшой: разрыв с РФ приведет к непредсказуемым последствиям

В Молдавии неожиданно высказались против расторжения договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. С таким заявлением в интервью выступил министр иностранных дел республики Михай Попшой. Он признал, что разрыв связей с Москвой ведет его страну к непредсказуемым последствиям — прежде всего в экономике.

«Этот договор, несмотря на свое название, на самом деле является базовым политическим договором, который лежит в основе дипломатических отношений. Денонсация этого документа нецелесообразна — это была бы мера эскалации, которая не принесла бы существенной пользы, создав ситуацию с трудно предсказуемыми последствиями», — заявил глава МИД Молдавии Михай Попшой.

Сейчас экономика Молдавии и так переживает кризис. По данным Минфина республики, внутренний долг страны вырос за год на 18% и составил более трех миллиардов долларов. При этом экспорт в Евросоюз не увеличился. В то время как Россия была основным рынком сбыта тех же фруктов и мяса.

