В Молдавии неожиданно высказались против разрыва сотрудничества с Россией

Эфирная новость 26 0

Экономика республики и так переживает глубокий кризис — растет внутренний долг страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава МИД Молдавии Попшой: разрыв с РФ приведет к непредсказуемым последствиям

В Молдавии неожиданно высказались против расторжения договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. С таким заявлением в интервью выступил министр иностранных дел республики Михай Попшой. Он признал, что разрыв связей с Москвой ведет его страну к непредсказуемым последствиям — прежде всего в экономике.

«Этот договор, несмотря на свое название, на самом деле является базовым политическим договором, который лежит в основе дипломатических отношений. Денонсация этого документа нецелесообразна — это была бы мера эскалации, которая не принесла бы существенной пользы, создав ситуацию с трудно предсказуемыми последствиями», — заявил глава МИД Молдавии Михай Попшой.

Сейчас экономика Молдавии и так переживает кризис. По данным Минфина республики, внутренний долг страны вырос за год на 18% и составил более трех миллиардов долларов. При этом экспорт в Евросоюз не увеличился. В то время как Россия была основным рынком сбыта тех же фруктов и мяса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.69
-0.12 87.59
-0.29
Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026

В Молдавии неожиданно высказались против разрыва сотрудничества с Россией
