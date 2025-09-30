Лукашенко назвал «чепухой» слова Зеленского об урегулировании конфликта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его «чепухой». Свою позицию он высказал 30 сентября на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

«Вы генералы в экономиках своих стран. Я человек уже… Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, „старики“ мы тут с Путиным, где-то там „шепчемся по углам“ во вред другим. Чепуха полная», — заявил Лукашенко.

Ранее Зеленский резко ответил на слова белорусского президента о том, что существует поддержанное США предложение по урегулированию конфликта. По мнению украинского лидера, Лукашенко «живет в своем мире».

Белорусский президент ранее сообщил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным «на столе появилось хорошее предложение по Украине». По его словам, эта инициатива «была услышана на Аляске Дональдом Трампом и увезена в Вашингтон для обсуждения». Лукашенко рекомендовал Зеленскому согласиться на это предложение, «чтобы не потерять всю страну».

