Лукашенко назвал «чепухой» слова Зеленского об урегулировании конфликта

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Президент Украины ранее заявил, что белорусский лидер «живет в своем мире».

Что ответил Лукашенко на заявления Зеленского о конфликте

Фото: © РИА Новости/Александр Миридонов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его «чепухой». Свою позицию он высказал 30 сентября на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

«Вы генералы в экономиках своих стран. Я человек уже… Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, „старики“ мы тут с Путиным, где-то там „шепчемся по углам“ во вред другим. Чепуха полная», — заявил Лукашенко.

Ранее Зеленский резко ответил на слова белорусского президента о том, что существует поддержанное США предложение по урегулированию конфликта. По мнению украинского лидера, Лукашенко «живет в своем мире».

Белорусский президент ранее сообщил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным «на столе появилось хорошее предложение по Украине». По его словам, эта инициатива «была услышана на Аляске Дональдом Трампом и увезена в Вашингтон для обсуждения». Лукашенко рекомендовал Зеленскому согласиться на это предложение, «чтобы не потерять всю страну».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.87
-0.74 97.14
-0.54
Месяц иллюзий, страсти и проверки на прочность: любовный гороскоп на октя...

Последние новости

15:22
«Должны решать честно»: Лавров про ошибки Киева в списке потерявшихся детей
15:10
«Лютнист» — настоящий: ИИ помог установить подлинность картины Караваджо
15:04
Сын Дональда Трампа закрыл целый этаж небоскреба ради свидания с девушкой
15:01
«Ценник вырос»: сколько будет стоить выступление Киркорова на Новый год
14:52
«Видеть еду не могу»: Айза раскрыла свой вес и сделала откровенное признание
14:34
Хуснуллин заявил о полноценной интеграции Донбасса и Новороссии в РФ

Сейчас читают

MARGO устроила пляски на мусорных баках с красавцами из подтанцовки Бейонсе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео