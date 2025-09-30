Журналист и бывший главред «Огонька» Виталий Коротич умер на 90-м году жизни

Журналист и бывший главный редактор журнала «Огонек» времен перестройки Виталий Коротич скончался на 90-м году жизни в Москве. Об этом сообщил историк Виктор Мироненко.

«29 сентября в московской больнице скончался Виталий Алексеевич Коротич. Он человек был, человек во всем», — написал Мироненко на своей странице в Facebook*

Виталий Коротич родился в Киеве в 1936 году. Он окончил медицинский институт, а также Киевский государственный педагогический институт иностранных языков. В 1966 году журналист вошел в правление Союза писателей СССР, где занимался общественной и творческой деятельностью.

Особое место в его биографии занимает работа в журнале «Огонек». В 1986 году Коротич возглавил редакцию, и уже через два года тираж издания вырос в три раза — с полутора до четырех с половиной миллионов экземпляров.

Имя Виталия Коротича тесно связано с периодом перестройки, когда «Огонек» стал одной из главных площадок для обсуждения новых идей в Советском Союзе. Его смерть — заметная утрата для журналистского сообщества и тех, кто помнит то время перемен.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ